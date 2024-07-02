Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına operasyon: 149 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 08:57 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildiğini ve operasyonlarda; 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
İşte operasyonun ayrıntıları;
"Son 1 haftadır süren “Kalkan-25” operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;
100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı.
21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Ayrıca 2 bin 563 Düzensiz Göçmen Yakalandı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı