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Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına operasyon: 149 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 08:57 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildiğini ve operasyonlarda; 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

İşte operasyonun ayrıntıları;

"Son 1 haftadır süren “Kalkan-25” operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;
100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı. 
21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 

Ayrıca 2 bin 563  Düzensiz Göçmen Yakalandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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