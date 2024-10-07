Bakan Yerlikaya duyurdu: İlk kez bu kadar çok ele geçirildi

07 Ekim 2024 08:04 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 08:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şırnak'ta yapılan Gürz-18 operasyonunun detaylarını duyurdu. Operasyonda 10 adet M79 tanksavar füze mühimmatının ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya bunun son dönemde ilk kez bu kadar çok olduğunu vurguladı. Ayrıca terör örgütünün 55 mağara ve sığınağı da imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Gürz-18 operasyonlarının detaylarını duyurdu. Operasyonda ilk kez bu kadar çok tanksavar müze mühimmatının ele geçirildiğini vurguladı. Gelen bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları Timleri tarafından Cudi Dağı bölgesinde operasyonlar sonucu çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

"İLK KEZ BU KADAR ÇOK..."

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Cudi Dağında hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan 10 adet M79 tanksavar füze mühimmatı ele geçirildi. Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-18” operasyonlarında Bölücü Terör Örgütüne ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyonlar sonucu:

10 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Füze Mühimmatı (Bu mühimmat son dönemde ilk kez bu kadar çok ele geçirildi)

17 adet PKM Makineli Tüfek,

1 adet 12.7 mm Uçaksavar,

2 adet RPG-7 Roketatar Silahı,

1 adet Zagros Keskin Nişancı Silahı,

1 adet Dragunov Keskin Nişancı Silahı,

1 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

5 adet TM 62 M Anti Tank Mayını,

123 adet Roketatar Mühimmatı,

600 adet Uçaksavar Mühimmatı,

3600 adet 7.62 mm PKMS Makineli Tüfek Mühimmatı,

5700 adet Hafif Silah Mühimmatı,

8 adet 81’lik Havan Mühimmatı,

500 metre saniyeli fitil ve

EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek"