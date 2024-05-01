Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 Mayıs gösterilerinde 226 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislere saldıran, Türkiye genelinde toplamda 226 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylara ilişkin açıklama geldi.
210 ŞAHIS GÖZALTINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ""İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul’da 217, Tunceli’de 4, Kahramanmaraş’ta 3 ve Aydın’da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı." dedi.
SARAÇHANE'DE ARBEDE ÇIKTI
Polis ekipleri, Saraçhane önünde toplanan kalabalık gruba uyarıda bulunurken, uyarıları dikkate almayan grup üyeleri ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı.
POLİS BİBER GAZI KULLANDI
Polis ekipleri gruplara biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahalede bulundu. Ekiplerin kalabalık grubu dağıtmaya çalıştığı anlar ve grupların ellerindeki bayrak sopalarıyla polis kalkanına vurdukları anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Fotoğraflarda, bazı vatandaşların polis kalkanına tekme attığı anlar da görüldü.
POLİSE KALDIRIM TAŞI SÖKÜP DAMACANAYLA VURDULAR
Olaylar sırasında bazı grupların kaldırım taşlarını kırarak polise atmak için hazırlık yaptıkları görülürken bir kişinin de damacana ile polise vurması dikkat çekti.
YARALI POLİSLER İÇİN AMBULANSLAR GELDİ
Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldı. Olayda, çok sayıda polis yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulanslar geldi.
ULAŞIMA KAPATILAN YOLLAR TEKRAR AÇILDI
İstanbul Valiliği de 1 tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazın noktalardaki kısıtlamanın saat 16.00 itibariyle kaldırıldığını bildirerek güzergahlarla ilgili şu bilgileri açıkladı:
"Fatih İlçesinde;
15 Temmuz Şehitler Caddesi
Macar Kardeşler Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Caddesi
Gazi Mustafa Kemal Caddesi
Cemal Birsel Caddesi
Kennedy Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Kadir Has Caddesi
Abdulezel Caddesi
Büyük Kahraman Caddesi
İtfaiye Caddesi
Hayriye Tüccarı Caddesi
16 Mart Şehitleri Caddesi
Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine;
Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)
Turabi Baba Caddesi
Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)
Piyale Paşa Bulvarı ve
Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır.
"GALATA KÖPRÜSÜ ÇİFT YÖNLÜ KAPALI BULUNMAYA DEVAM EDECEK"
Ayrıca Beyoğlu ilçesi;
Refik Saydam Caddesi
Tersane Caddesi
Kurtuluş Deresi Caddesi
Sıracevizler Caddesi,
Darülaceze Caddesi
Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile
Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir.
VAPUR SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
Marmaray Sirkeci İstasyonu,
İETT seferleri,
Alibeyköy-Eminönü Tramvayı,
Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)
Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuru
Eminönü Vapur İskelesi
Karaköy Vapur İskelesi
Kabataş Vapur İskelesi
Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür."