Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 Mayıs gösterilerinde 226 kişi gözaltına alındı

01 May 2024 16:11 - Güncelleme : 01 May 2024 19:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylara ilişkin açıklama geldi.

210 ŞAHIS GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ""İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul’da 217, Tunceli’de 4, Kahramanmaraş’ta 3 ve Aydın’da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı." dedi.

SARAÇHANE'DE ARBEDE ÇIKTI

Polis ekipleri, Saraçhane önünde toplanan kalabalık gruba uyarıda bulunurken, uyarıları dikkate almayan grup üyeleri ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Polis ekipleri gruplara biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahalede bulundu. Ekiplerin kalabalık grubu dağıtmaya çalıştığı anlar ve grupların ellerindeki bayrak sopalarıyla polis kalkanına vurdukları anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Fotoğraflarda, bazı vatandaşların polis kalkanına tekme attığı anlar da görüldü.

POLİSE KALDIRIM TAŞI SÖKÜP DAMACANAYLA VURDULAR

Olaylar sırasında bazı grupların kaldırım taşlarını kırarak polise atmak için hazırlık yaptıkları görülürken bir kişinin de damacana ile polise vurması dikkat çekti.

YARALI POLİSLER İÇİN AMBULANSLAR GELDİ

Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldı. Olayda, çok sayıda polis yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulanslar geldi.

ULAŞIMA KAPATILAN YOLLAR TEKRAR AÇILDI

İstanbul Valiliği de 1 tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazın noktalardaki kısıtlamanın saat 16.00 itibariyle kaldırıldığını bildirerek güzergahlarla ilgili şu bilgileri açıkladı:

"Fatih İlçesinde;

15 Temmuz Şehitler Caddesi

Macar Kardeşler Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Caddesi

Gazi Mustafa Kemal Caddesi

Cemal Birsel Caddesi

Kennedy Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Kadir Has Caddesi

Abdulezel Caddesi

Büyük Kahraman Caddesi

İtfaiye Caddesi

Hayriye Tüccarı Caddesi

16 Mart Şehitleri Caddesi

Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine;

Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)

Turabi Baba Caddesi

Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)

Piyale Paşa Bulvarı ve

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır.

"GALATA KÖPRÜSÜ ÇİFT YÖNLÜ KAPALI BULUNMAYA DEVAM EDECEK"

Ayrıca Beyoğlu ilçesi;

Refik Saydam Caddesi

Tersane Caddesi

Kurtuluş Deresi Caddesi

Sıracevizler Caddesi,

Darülaceze Caddesi

Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile

Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir.

VAPUR SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Marmaray Sirkeci İstasyonu,

İETT seferleri,

Alibeyköy-Eminönü Tramvayı,

Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)

Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuru

Eminönü Vapur İskelesi

Karaköy Vapur İskelesi

Kabataş Vapur İskelesi

Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür."