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 | Baran Aksoy

Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da organize suç örgütüne dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; bir organize suç örtüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyona ilişkin detayları da paylaşan Bakan Yerlikaya, 214 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini aktardı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 14:19

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan İ.A.'nın (yurt dışı firar) yaptığı ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE yönelik 'da düzenlenen operasyonlarımızda 89 şüpheliyi yakaladık 214 ruhsatsız tabanca ele geçirdik.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Motosiklet ve çalıntı araç kullanılarak;

  • Kasten öldürme,
  • Kasten yaralama,
  • Nitelikli yağma,
  • Resmi belgede sahtecilik,
  • 6136 sayılı kanuna muhalefet,
  • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
  • Genel güvenliğin tehlikeye sokulması,
  • Tehdit ve Motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere 116 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenledik.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 ayrı adreste yapılan aramalarda;

  • 214 adet ruhsatsız tabanca,
  • 3 adet uzun namlulu tüfek,
  • 1 adet kalem tabanca,
  • 5 adet çelik yelek,
  • 2 adet çalıntı motosiklet ve
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdik.

BAKAN YERLİKAYA'DAN NET MESAJ

kapsamında örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 ayrı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷 Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"

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ETİKETLER
#operasyon
#organize suç örgütü
#İstanbul
#Silah Ele Geçirilmesi
#Suça Karşı Mücadele
#Gündem
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