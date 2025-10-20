Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranılan R.R., T.B. ve Y.E.A.’nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan ülkeye iadelerini sağladıklarını açıkladı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
08:34
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
08:34

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu Kabine döneminde ve difüzyonla aranılan 500 suçluyu ülkeye geri getirdiklerini belirterek, "Kırmızı bültenle aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.’nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan ülkemize iadelerini sağladık" dedi.

"BİR BİR YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs Almanya’da, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs Karadağ’da, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs Kazakistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

