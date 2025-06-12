Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 suçlunun Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 08:21
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 suçlunun daha Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar" dedi.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç., ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde;

“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y isimli şahıs, “Adam Öldürme, Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Hakaret, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Bulundurma veya Taşıma ve Silahla Tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.D. isimli şahıs, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Ç. isimli şahıs, "Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma, Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silah Kullanarak Öldürme" suçlarından ulusal seviyede aranan İ.K. isimli şahıs ve "FETÖ Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Yerlikaya bayram tatili kaza bilançosunu açıkladı! Kaza sebeplerinde radar detayı dikkat çekti
Bakan Yerlikaya açıkladı! 4 günlük bayram tatilinde acı bilanço
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.