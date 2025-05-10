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 | Özge Sönmez

Biri kırmızı, diğeri yeşil bültenle aranıyordu! 2 kişi Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya'da kırmızı bültenle aranan şahsın Hatay'da, Gürcistan tarafından çıkartılan yeşil bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan şahsın ise Antalya'da yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 09:25

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L. R.'nin Hatay’da, Gürcistan tarafından çıkartılan Yeşil Bültenle "Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B. P.'nin ise Antalya’da yakalandığını açıkladı.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi. Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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