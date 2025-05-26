Bakan Yerlikaya duyurdu! Kurban pazarındaki şehir eşkıyaları yakalandı

Denetim için kurban pazarına giden polis ekipleri beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı. Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Bağlum Kurban Pazarı’nda yaşanan olayda, bazı satıcılar hem Tarım Müdürlüğü ekiplerine hem de müdahale eden polislere saldırdı. Savaş alanı gibi olayın görüntülere yansıması sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.