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 | Banu İriç

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kurban pazarındaki şehir eşkıyaları yakalandı

Denetim için kurban pazarına giden polis ekipleri beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı. Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Bağlum Kurban Pazarı’nda yaşanan olayda, bazı satıcılar hem Tarım Müdürlüğü ekiplerine hem de müdahale eden polislere saldırdı. Savaş alanı gibi olayın görüntülere yansıması sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 18:28

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Bağlum Kurban Pazarı’nda denetime giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Yaşanan arbede sonrası 5 polis hafif şekilde yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kurban pazarındaki şehir eşkıyaları yakalandı

TAKVİYE POLİS GÖNDERİLDİ

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin pazar alanında yaptığı denetim sırasındaki olayda kurban satıcılarından bazıları denetime engel olmaya çalışınca durum polise bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesine kurban satıcılarının saldırısıyla karşılık verilince arbede çıktı.

Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle arbede sona erdirildi. Yaşanan saldırıda 5 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kurban pazarındaki şehir eşkıyaları yakalandı

BAKAN YERLİKAYA "GEREĞİ YAPILDI" DİYEREK DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Ankara’da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı’nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırgan; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. gözaltına alınmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.”

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1927012614569107468

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