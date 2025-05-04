Bakan Yerlikaya duyurdu! Özgür Özel'e saldırı sonrası o paylaşımları yapanlar yandı

CHP lideri Özgür Özel'e yapılan tokatlı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi. Yerlikaya, saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanların tek tek tespit edilip adalete teslim edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor" dedi.

"TEK TEK TESPİTLE ADALETE TESLİM EDİLECEK"



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.