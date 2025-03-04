Bakan Yerlikaya duyurdu! Polis memuru Nihat Karakoca’yı şehit eden şüpheli yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da Polis Nihat Karakoca’nın şehit edilmesi olayıyla ilgili 16 yıldır aranan şüpheli C.R.’nin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisinin saklandığı evde yakalandığını duyurdu.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu; 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1896872388534391074