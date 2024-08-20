Bakan Yerlikaya duyurdu: Silah kaçakçılarına büyük operasyon: 2 bin 269 silah ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya 81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-23” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 bin 269 silah ele geçirildi.
güvenlik güçlerinin kaçakçılarla mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen Mercek-23 operasyonlarında 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-23” operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu:
- 1.289 Ruhsatsız Tabanca,
- 387 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
- 32 Uzun Namlulu Tüfek,
- 561 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
- 2.269 Silah ele geçirildi.
2.439 Şüpheli hakkında işlem yapıldı. 81 İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenen “MERCEK-23 operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2.269 silah ele geçirildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek."