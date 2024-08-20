Bakan Yerlikaya duyurdu: Silah kaçakçılarına büyük operasyon: 2 bin 269 silah ele geçirildi.

20 Ağustos 2024 08:09 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 08:19

TEM Otoyolu'nda facia! Aracı arızalanınca bakmak için indi, canından oldu

TEM Otoyolu'nda facia! Aracı arızalanınca bakmak için indi, canından oldu

güvenlik güçlerinin kaçakçılarla mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen Mercek-23 operasyonlarında 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-23” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:

1.289 Ruhsatsız Tabanca,

387 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

32 Uzun Namlulu Tüfek,

561 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:

2.269 Silah ele geçirildi.

2.439 Şüpheli hakkında işlem yapıldı. 81 İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenen “MERCEK-23 operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2.269 silah ele geçirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek."