Bakan Yerlikaya duyurdu: Silah kaçakçılarına operasyon!
Bakan Yerlikaya 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-25” operasyonları düzenlendiğini ve operasyonlar sonucu 2738 silah ele geçirildiğini açıkladı.
81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-25” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 2738 silah ele geçirildiğini açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Bakan Yerlikaya 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-25” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu: 1596 Ruhsatsız Tabanca, 442 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca, 45 Uzun Namlulu Tüfek, 655 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam: 2738 Silah ele geçirildi. 2459 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.