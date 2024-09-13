Bakan Yerlikaya duyurdu: Silah kaçakçılarına operasyon!

13 Eylül 2024 07:52 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 08:01

Bakan Yerlikaya 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-25” operasyonları düzenlendiğini ve operasyonlar sonucu 2738 silah ele geçirildiğini açıkladı.

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81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-25” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 2738 silah ele geçirildiğini açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Bakan Yerlikaya 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-25” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu: 1596 Ruhsatsız Tabanca, 442 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca, 45 Uzun Namlulu Tüfek, 655 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam: 2738 Silah ele geçirildi. 2459 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.