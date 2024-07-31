Bakan Yerlikaya duyurdu! Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

31 Temmuz 2024 18:40 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 19:20

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hainlerin nefeslerini keseceğiz! Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen 'GÜRZ-3' operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmaları devam ediyor. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu; J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin ili Nusaybin kırsalında 1 olmak üzere toplam 4 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."