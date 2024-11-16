Bakan Yerlikaya duyurdu! Uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da yakalandı .

16 Kasım 2024 10:06 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 10:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta’nın İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul​'da düzenlenen "KUYU-39" operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz.

KRİPTOLU CEP TELEFONUYLA İLETİŞİM

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1857679598265229600