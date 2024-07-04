Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı bahise geçit yok! 110 kişi yakalandı

04 Temmuz 2024 08:04 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 08:40

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri siber suçlarla mücadeleye devam ediyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sibergöz-49 operasyonlarında; hesaplarında 3 Milyar 750 Milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları...

“Sibergöz-49” operasyonlarında; hesaplarında 3 Milyar 750 Milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik “SİBERGÖZ-49” operasyonları düzenlendi.

Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."