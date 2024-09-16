Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı bahise geçit yok! 46 kişi yakalandı

16 Eylül 2024 07:42 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 07:50

Bakan Yerlikaya 21 ilde “Nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık”, “futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis”, “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik yapılan “Siberağ-7” operasyonlarında 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet güçlerinin yasa dışı bahisle mücadelesi sürüyor. 21 ilde düğmeye basıldı. Bakan Yerlikaya 21 ilde “Nitelikli dolandırıcılık​, hırsızlık”, “futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis”, “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik yapılan “Siberağ-7” operasyonlarında 46 kişinin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak’ta “Siberağ-7” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 0-5 yıldır aranmakta olan 38 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 7 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1 şahıs yakalandı.