Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı bahise geçit yok! 46 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya 21 ilde “Nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık”, “futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis”, “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik yapılan “Siberağ-7” operasyonlarında 46 kişinin yakalandığını duyurdu.
Emniyet güçlerinin yasa dışı bahisle mücadelesi sürüyor. 21 ilde düğmeye basıldı. Bakan Yerlikaya 21 ilde “Nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık”, “futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis”, “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik yapılan “Siberağ-7” operasyonlarında 46 kişinin yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak’ta “Siberağ-7” operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu 0-5 yıldır aranmakta olan 38 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 7 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1 şahıs yakalandı.