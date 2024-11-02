Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine büyük darbe!

02 Kasım 2024 10:37 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:39

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik son 3 haftada düzenlenen operasyonlarda 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 2 bin 587 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Güvenlik güçleri​ zehir​ tacirlerine darbe üstüne darbe vuruyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu​ ticaretine yönelik son 3 haftada düzenlenen operasyonlarda 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 2 bin 587 şüphelinin yakalandığını duyurdu.