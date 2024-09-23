Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine büyük operasyon! Tonlarca ele geçirildi

23 Eylül 2024 08:00 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 08:07

Bakan Yerlikaya 32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “"Narkoçelik-40" operasyonlarında 3 Ton 972 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

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Güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor. 32 ilde büyük operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “"Narkoçelik-40" operasyonlarında 3 Ton 972 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın’da "NARKOÇELİK-40” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 3 Ton 972 Kg Uyuşturucu Madde, 15 Milyon 825 Bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 125 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı. 63’ü tutuklandı. 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.