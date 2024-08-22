Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine operasyon: 1 buçuk ton uyuşturucu ele geçirildi

22 Ağustos 2024 07:56 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 08:36

Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya 18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından Narkoçelik-33 operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 1 ton 521 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 63 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-33" operasyonlarında;

1 ton 521 kg uyuşturucu madde,

11 milyon 936 Bin 886 adet kök kenevir ve kök skunk,

4 Bin 544 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

63 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.Bunlardan 46’sı tutuklandı. 1’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.