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Bakan Yerlikaya 'Mücadelemizi sürdüreceğiz' diyerek duyurdu! 46 ilde FETÖ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 09:18

FETÖ ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ""FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı"

46 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda yakalanan şüpheliler;
FETÖ terör örgütünün “güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları" içerisinde faaliyet yürütmek,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak,
Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak,
Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve
Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

'MİLLETİMİZİN HUZURUNA KASTEDEMEYECEKSİNİZ'

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenlendi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1938478805519110387

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ETİKETLER
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#operasyon
#fetö
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#terörizm
#içişleri bakanlığı
#Gündem
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