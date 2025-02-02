Bakan Yerlikaya trafik denetim verilerini paylaştı! Milyonlarca araç denetlendi

02 Şubat 2025 09:08 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 09:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23-30 Ocak 2025 tarihleri arasında 3 Milyon 277 bin 604 araç denetlendiğini ve toplamda 498 bin 104 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trafik denetim verilerini duyurdu. 23-30 Ocak 2025 tarihleri arasında 3 Milyon 277 bin 604 araç denetlenirken, toplam 498 bin 104 araca/sürücüye işlem yapıldığı açıklandı.

3 MİLYON 277 BİN 604 ARAÇ DENETLENDİ

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"2025 yılının ilk 30 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce "Kamyon, Çekici ve Tanker" cinsi ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili toplam:

424 bin 968 adet denetim,

135 bin 140 adet sürücü/araca ise işlem yapıldı.

Kamyon, çekici ve tanker gibi yük taşımacılığı yapan araçlar, tüm araçların yalnızca %3,2’sini oluşturmasına rağmen, 2024 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü kazaların %25,8’ine bu araçlar karıştı.

Tescil oranı düşük, ölümlü kaza oranının ise yüksek olan bu tür araçların denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 23-30 Ocak 2025 tarihleri arasında:

3 Milyon 277 bin 604 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 47 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 133 bin 369,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 170,

Emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 845,

Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 979 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 498 bin 104 araca/sürücüye işlem yapıldı."