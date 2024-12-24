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Bakan Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:52
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, Esad rejiminin sona ermesinin ardından geri dönüşlerin 7 kat arttığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, Anadolu Ajansı​ Editör Masası'na konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı - 1. Resim

ESAD'DAN SONRA GERİ DÖNÜŞLER 7 KAT ARTTI

Yerlikaya, son 15 günde Suriye​'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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