Bakan Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

24 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:52

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, Esad rejiminin sona ermesinin ardından geri dönüşlerin 7 kat arttığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, Anadolu Ajansı​ Editör Masası'na konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini bildirdi. ESAD'DAN SONRA GERİ DÖNÜŞLER 7 KAT ARTTI Yerlikaya, son 15 günde Suriye​'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı. Son dakika haberinin detayları geliyor...