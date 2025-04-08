Bakan Yerlikaya verileri açıkladı! 9 günlük bayram tatilinde acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatili verilerini açıkladı. Kaza oranlarında yüzde 4,6'lık düşüş olduğunu söyleyen Yerlikaya, 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 199 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 199 kişinin de yaralandığını açıkladı.

593 BİN 654 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM

İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"468 ortalama hız tespit sistemi ile 19 bin 326 kilometrelik yolu denetledik. 720 personelimiz sivil yolcu gibi otobüslere binerek sürücüleri denetlediler. Bin 271 radar aracı ile hız kontrollerimizi artırdık. 3 bin 81 saat havadan denetim yaptık. 4 milyon 957 bin 939 aracı denetledik. 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı, 48 bin 21 araç trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ehliyetine el konuldu.

74 CAN KAYBI, 10 BİN 199 YARALI

Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azaldı. Bu kazalarda 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 10 bin 199 kişi yaralandı. Bu bayram tatilinde her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Neydi bu kazaların nedenleri? En başta aşırı hız geliyor. 6 bin 268 kazanın yüzde 41'i hız ihlalinden kaynaklandı. 74 canımızın 44'ünü aşırı hızdan kaybettik. Diğer sebepler arasında geçiş önceliği ihlali arkadan çarpma şerit ihlali ve kırmızı ışıkta geçmek gibi temel trafik kurallarına uymamak var.

TASLAK MECLİS'E SUNULACAK

Bakanlık olarak trafik kural ihlallerinin caydırıcılığını artırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağını hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacağız."



