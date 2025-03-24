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 | Bengül Büyükhan

Bakan Yerlikaya duyurdu! 123 polis yaralandı, 1.133 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen gösterilerde 123 polis memurunun yaralandığını ve eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca 19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen eylemlerde 1.133 kişi de gözaltına alındı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! 123 polis yaralandı, 1.133 şüpheli gözaltına alındı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 13:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili düzenlenen eylemlerde Türkiye genelinde düzenlenen yasa dışı gösterilerde 123 polisin yaralandığını ve eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Anayasa’mızın 34. Maddesi: “Herkes önceden izin almadan, SİLAHSIZ ve SALDIRISIZ toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.’’ (2911 Sayılı Kanun)

Ancak son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir.

"123 POLİS YARALANDI"

Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir.

19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir.

Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında ‘Uyuşturucu’, Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel Taciz/İstismar’, ‘Kasten Yaralama’ gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.

Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez

Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.

Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1904117286409031840

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