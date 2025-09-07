Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Bakan Yerlikaya'dan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için alınan tedbirlere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri amacıyla alınan asayiş ve trafik tedbirlerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya'dan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için alınan tedbirlere ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025-2026 -öğretim yılında öğrencilerimizin eğitimlerini huzur ve güven ortamı içinde sürdürebilmeleri için asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin yayımladığımız genelge ile; okul servis araçları, şoförler ve rehber personellerine yönelik denetim faaliyetleri artırılacak. Okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik ekiplerimiz, yaya geçitleri ve hız kurallarına yönelik denetimlerini sıklaştıracak, Okul servis aracı şoförlerine, rehber personellere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik trafik konulu eğitimlere devam edilecek. Valilerimizin ve kaymakamlarımızın başkanlığında, ilgili paydaşların katılımıyla; okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik güvenlik toplantıları düzenlenecek. Valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinesinde ayrıca öğrencilerimize yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma, siber güvenlik ve trafik konularında eğitimler verilecek. Okul yöneticilerine, öğretmenlere, STK temsilcilerine ve velilere özellikle uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirmeler yapılacak. Okul çevrelerinde güvenlik kameralarının kurulmasına devam edilecek ve İnternet kafe, oyun salonu ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimler artırılacaktır. Yeni eğitim öğretim yılının aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul yöneticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

