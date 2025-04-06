Bakan Yerlikaya'dan aşırı hız uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımla aşırı hız uyarısında bulundu. Yerlikaya, 'Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen “aşırı hız” kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.