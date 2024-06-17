Bakan Yerlikaya'dan bayramda hız uyarısı! 2. gün yaşanan trafik kazalarının bilançosu ağırlaşıyor

17 Haziran 2024 08:29 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 08:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden sürücüleri uyardı. Trafik kazalarının artığını belirten Yerlikaya, bayramın 2. gün bilançosunu da açıkladı. Tablonun ağırlaştığını belirten Yerlikaya, kemer uyarısını yeniledi. Trafik ekiplerinin ve jandarma kontrol noktalarının özellikle bayramda artırıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAYRAMDA HIZ UYARISI!

Yerlikaya'nın paylaşım başlıkları;

"Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle aralıksız sürdürüyor. Bayram tatilinin 2’nci günü 726 trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 295 kişinin ise yaralandı.

289 bin 700 araç denetlendi. 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım."

BAYRAMIN İLK İKİ GÜNÜNDE TRAFİK KAZASININ SONUÇLARI

Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk 2 gününde trafik kazası sonucu vefat eden kişi sayısını da verdi.

"Bayram tatilinin ilk 2 gününde trafik kazası sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 716 kişi yaralandı."