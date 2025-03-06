Ece Gürel'in sağlık durumuyla ilgili Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken kaybolan Ece Gürel 4 gün sonra sağ olarak bulundu. Türkiye'yi sevince boğan haber sonrası Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi. Çalışma yapan ekiplere teşekkür eden Yerlikaya, Ece Güral'ın son sağlık durumunu da açıkladı.

İstanbul Kağıthane'deki evinden çıkarak Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapmak isteyen mimar Ece Gürel bir daha geri dönmedi. Endişeli ailesinin durumu ekiplere bildirmesiyle arama çalışmaları başlatıldı. Günlerdir süren aramaların ardından Gürel sağ olarak bulundu. 4 gün sonra bulunan Gürel ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

ECE GÜREL'İN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu.

3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Drone’larla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15’te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum.