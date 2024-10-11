Bakan Yerlikaya İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in aileleriyle görüştü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

11 Ekim 2024 20:19 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Fatih'te surlarda öldürülen İkbal Uzuner'in ailesinin evine ziyarete gitti. Cani Semih Çelik tarafından öldürülen diğer genç kız Ayşenur Halil'in ailesini de arayarak başsağlığı diledi.