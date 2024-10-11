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Bakan Yerlikaya İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in aileleriyle görüştü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ekim 2024 20:19 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:25
Bakan Yerlikaya İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil&#039;in aileleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Fatih'te surlarda öldürülen İkbal Uzuner'in ailesinin evine ziyarete gitti. Cani Semih Çelik tarafından öldürülen diğer genç kız Ayşenur Halil'in ailesini de arayarak başsağlığı diledi.

Fatih​'te Semih Çelik tarafından hayattan koparılan 19 yaşlarındaki iki genç kızın aileleriyle İçişleri BakanıAli Yerlikaya​ görüştü. Yerlikaya Ayşenur Halil​'in ailesini arayarak başsağlığı diledi. Surlarda öldürülen İkbal Uzuner​'in ailesinin evine giderek başsağlığı diledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yerlikaya'nın, Uzuner'in ailesinin İstanbul'daki evine giderek anne ve babasına başsağlığı dilediği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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