Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya merak edilen soruya cevap verdi!

10 Eylül 2024 12:19 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dere yatağında bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya Narin'in ölüm haberini duyurduğu paylaşımında aileye başsağlığı dilememesiyle ilgili yöneltilen soruya "Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Dere yatağında bir çuvalın içinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Yerlikaya Narin Güran cinayetiyle ilgili "Şuanda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işi yürüyor. Soruşturmasını yürütüyoruz. Hep beraber ne olacağını göreceğiz. Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı" dedi.

"OLAYIN NEDEN OLDUĞUNA DAİR KUVVETLİ BİR ŞÜPHE VAR MI"

“Olayın neden olduğuna dair kuvvetli bir şüphe var mı” sorusuna Bakan Yerlikaya, “Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi” cevabını verdi.

NARİN'İN AİLESİNE NEDEN BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ?

Narin'in ölüm haberini duyurduğu paylaşımında aileye başsağlığı dilememesiyle ilgili yöneltilen soruya Bakan Yerlikaya, “Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allahtan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı” diye yanıtladı.

"SON SÖZÜ ARTIK HAKİMLER SÖYLEYECEK"

Soruşturmanın artık adliye kanadında olduğunda değinen Yerlikaya, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi. Görevini yaptı. Son sözü artık hakimler, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum. Biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin" dedi.