Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ'ye 1 yılda 5543 operasyon düzenlendi. Sol örgütlere 614 operasyon. DEAŞ'a 1607 operasyon düzenlendi.

FETÖ'ye 1 yılda 5543 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8892 kişi gözaltına alındı, 1595 kişi tutuklandı. Sol örgütlere 614 operasyon düzenlendi. DEAŞ'a 1607 operasyon düzenlendi. Tüm terör örgütlerinde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Organize suçlarda 1451 operasyon düzenlendi. 10285 kişi gözaltına alındı. 3891 kişi tutuklandı. 585 suç çetesi çökertildi. 106 milyar lira maddi değeri olan maddi varlığa el konuldu.

Kırmızı bülten sayısı 344. Kırmızı difüzyon sayısı 153. Bu kişilerden 497'si yakalandı.

Sokaklarımızdaki uyuşturucu tacirlerini küçük büyük bakmaksızın nefeslerini kesiyoruz. Gençlerimizi zehirlemeye kimse cüret edemez. Uyuşturucu imal ve ticaretine 44.937 operasyon düzenlendi. 74 bin 703 gözaltı yapıldı 31 bin 792 kişi tutuklandı. Adli kontrol kararı verenlerin peşindeyiz, onları arkadaşlarının yanına göndermekte kararlıyız. 128 ton, 63 milyon adet, 162,5 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş suçlarında 1 yıllık periyotta yüzde 3,8 suç azaldı. Mal varlığına karşı ,işlenen 9 önemli suç yüzde 14,6 azaldı. Kişiler karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97.2. Operasyonlarda toplam 198.918 kişi yakalandı.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Düzensiz göçmenle mücadelede 7 bin 599 operasyon yapıldı, 4 bin 493 göçmen kaçakçısı yakalandı. Türkiye’de 3 milyon 114 bin 99 geçici koruma altında Suriyeli, 1 milyon 125 bin 623 ikamet izni, 234 bin 528 uluslararası koruma altında olmak üzere toplam 4 milyon 474 bin 250 yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunu söyledi.