Bakan Yerlikaya'dan şehit polis Şeyda Yılmaz açıklaması: Ona sözümüz var

28 Eylül 2024 16:40 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 17:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye'de şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit polise söz verdiklerini söyleyen Yerlikaya, "Suçlularla, organize suçlarla mücadelemiz hiç durmadan devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, Sivas​'ta İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Kentteki güvenlik meselelerinin ele alındığı toplantının ardından, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde görevi sırasında silahla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz​'ın baba evine giderek taziyede bulundu.

"BÖYLE EVLATLAR OLDUKÇA KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLUR"

Taziye ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Bakan Yerlikaya, "Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Son derece metin bir anne ve baba görmekten dolayı mutluyum. ‘Vatan sağ olsun, vatan sağ olsun, vatan sağ olsun’ sözü dillerinden düşmüyor. Böyle anne ve babalar, böyle evlatlar yetiştirdiği sürece, Allah’ın izni ile devletimiz, milletimiz her zaman bir, beraber, kardeşliğimizin de daim olacağına ben inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞEYDA KIZIMIZA CİĞERİMİZ YANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şeyda Yılmaz'ın babası ve annesiyle görüştüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Tüm aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Şeyda kızımıza gerçekten çok üzüldük, ciğerimiz yandı. Suç ve suçlularla mücadele, hiçbir zaman durmadan, duraksamadan, İçişleri Bakanlığı olarak, 600 bin kahraman mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Durmayacağız, duraksamayacağız. Terörün her türlüsüyle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu ve zehir tacirleriyle, bunlarla mücadelemiz hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

"ŞEHİDİMİZE SÖZÜMÜZ VAR"

Şehit polis Şeyda Yılmaz’a söz verdiklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Biz milletimize söz verdik, kim suç işlemekte kibirleniyorsa, kendini milletimizin iradesinden daha üstün görüyorsa, hiç kusura bakmasınlar, onları polisimle, jandarmamla, sahil güvenliğimle yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız. Bugüne kadar bunu yaptık bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin huzuru için gece gündüz demeden uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. Benim milletim, benim insanlarım huzuru hak ediyor çünkü iyi niyetini, hayır duasını başta Mehmetçik olmak üzere hiç eksik etmiyor. Hep diyor ki ‘Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizinle beraberiz’ diyor. İçişleri ailemizdeki 600 bir arkadaşımızla beraber sizin desteğiniz ve hayır dualarınıza layık olmak, sizin huzurunuz için mücadelede durmadan duraksamadan devam edeceğiz. Şehit kızımıza sözümüz, suçlularla, organize suçlarla mücadelemiz onun duası, onun da şefaatiyle hiç durmadan devam edecektir" diye konuştu.