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 | Onur Kaya

Bakan Yerlikaya'dan sürücülere uyarı: Bayram boyunca trafikte dikkatli olun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Sürücülere uyarılarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bayram süresince ve bayram dönüşü trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak gerek" dedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 07:33
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 08:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı namazını memleketi Konya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nün Dutlukır Yerleşkesi'ndeki Şehitler Camisi'nde kıldı. Bakan Yerlikaya, herkesin bayramını tebrik eden Bakan Yerlikaya, trafikte olan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan sürücülere uyarı: Bayram boyunca trafikte dikkatli olun

"GAZZE İÇİN DUA EDİYORUZ"

Gazze ve Filistin'deki Müslümanların bayramını da kutlayan Yerlikaya, "Onların uğramış olduğu soykırımdan bir an önce kurtulmalarına ve felaha kavuşmaları için bir bayram sabahında bütün kardeşlerimizle beraber dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan sürücülere uyarı: Bayram boyunca trafikte dikkatli olun

"TRAFİK KURALLARI YAŞATIR"

Vatandaşların güvenliği için gece gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığındaki 675 bin personelin bayramını da kutlayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

Bakan Yerlikaya'dan sürücülere uyarı: Bayram boyunca trafikte dikkatli olun

"Bayram için yollara düşen bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Onlar için kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Her zaman ifade ediyoruz, bayram süresince ve bayram dönüşlerinde trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek gerekli. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım, trafik kuralları yaşatır. 'Bir kural, bir ömür' sloganımızı hiçbir zaman akıllardan çıkarmayın istiyoruz."

Bakan Yerlikaya'dan sürücülere uyarı: Bayram boyunca trafikte dikkatli olun
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BAKAN YERLİKAYA'DAN BAYRAM MESAJI

Öte yandan Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından da bayram mesajı paylaştı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel halidir. Kardeşliktir, cömertliktir. Bir olmak, birlik olmak, halden anlamaktır. Sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkacak tüm kardeşlerim… Lütfen dikkatli olun. Trafik kurallarına harfiyen uyun. Sağlıcakla gidip, afiyetle dönün. Vardığınız yuvalarınız şen, yolun sonu bayram olsun.

Kurban Bayramımız Aziz Milletimize, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, kutsal vatan toprağının dört bir yanında nöbet tutan tüm kahramanlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1930835396528660944

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