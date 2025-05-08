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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bakan Yerlikaya'dan TGRT Haber'e açıklama: 'Özel' saldırısında 2 başmüfettiş görevlendirildi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında Selçuk Tengioğlu tarafından fiziki saldırıya uğramıştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında Özel’e saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TGRT Haber'e yaptığı açıklamayı paylaştı...

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 00:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayının ardından soruşturma başlatıldığı ve iki emniyet başmüfettişinin görevlendirildiği bildirildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre, Bakan Yerlikaya, yaşanan olayı yakından takip ettiğini ve Özel ile sık sık görüştüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, soruşturmanın hem korumaların tutumu hem de olay yerindeki polislerin davranışlarını kapsadığını ifade etti. Ayrıca, Özel'in koruma ekibinin görevine devam edeceği, ancak Özel'in "vatandaşla arama girmeyin" talimatı nedeniyle güvenlik zafiyeti yaşandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, koruma ekibinin profesyonelliğine güvendiğini, ancak Özel'in talimatının koruma düzeninde aksaklığa yol açtığını söyledi. Saldırının tüm detaylarının incelendiği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1920216166171066518

“AYNI KORUMA EKİBİ DEVAM EDECEK”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Saldırı anından itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelişmeleri yakından takip ederek sık sık Özel’le konuştuğunu söyledi. Olayın ardından 2 emniyet başmüfettişi görevlendirerek ‘korumalarla ilgili ve tüm alandaki polislerle ilgili soruşturma başlattık’ dedi. Aynı koruma ekibi Özgür Özel’le çalışmaya devam edecek. Özel, korumalarına ‘vatandaşla arama girmeyin’ talimatı vermiş. Bakan Yerlikaya dedi ki bu ekip çok iyi bir ekip. Gerekirse canlarını verirler. Korumaları gerektiği kişiyi çok iyi korurlar. Özgür Özel’in bu talimatı nedeniyle koruma diziliminde hata olmuş, güvenlik zafiyeti oluşmuş. Saldırının tüm detayları inceleniyor. Aynı koruma ekibi Özgür Özel’le çalışmaya devam edecek.” diye konuştu.

Bakan Yerlikaya'dan TGRT Haber'e açıklama: 'Özel' saldırısında 2 başmüfettiş görevlendirildi!

“TUTUKLANAN SALDIRGANIN ARKASINDAKİ KARANLIK EL KİMİN?”

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ise “Saldırganın beraber kaldığı o iki kişiye de bakılmalı” diyerek, “Yapılan saldırıların arkasına bakılmalı. Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırılarda detaylı incelenmeliydi. Bu işler birinin üzerine yıkılıyor ve aydınlanmıyor. Türkiye’de karanlık olayların hiçbiri aydınlatılmadı. Özel hayata saldırmak alçakça bir yöntem. Onlar yapıyor diye yapmak hiç doğru değil. Dosyanın ciddiyetini de düşürüyor” şeklinde konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1920215458440978698

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