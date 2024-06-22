Bakan Yerlikaya'dan yangında hayatını kaybeden Sinan Deviren’in babasına başsağlığı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 10:02 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında oğlunu kaybeden Sinan Devir’in babası Sıtkı Demir ile telefonda konuşarak başsağlığı diledi.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyarette bulundu.
ACILI AİLEYE DESTEK
Bu sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acılı ailelerle telefonda görüştü. Bakan Yerlikaya, yangında oğlunu kaybeden Sinan Devir’in babası Sıtkı Demir'e başsağlığı diledi.
12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
20 Haziran günü Diyarbakır ve Mardin illeri arasındaki bölgede çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi de yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı