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 | Bengül Arıca

Bakan Yerlikaya'dan yola çıkacaklar için çok önemli uyarı!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 canımızı kaybettiğimizi belirterek yola çıkacak vatandaşlar için çok önemli uyarılar yaptı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 08:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı için yola çıkacakları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz yılın kaza verilerine değinerek, "Geçen yıl karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkânsız, yeri doldurulamayacak bir veda demek. Sadece 1 kilometre hız fazlası bile, ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 47’si aşırı hızdan kaynaklandı. 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle kaybettik" ifadelerine yer verdi.

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Bakan Yerlikaya paylaşımda hazırlanan video ile birlikte vatandaşları aşırı hız başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, "Kurban Bayramı’nda yola çıkacak olan sevgili vatandaşlarımız lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun" ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1930488161425104961

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#ali yerlikaya
#içişleri bakanlığı
#karayolları
#Trafik Kazaları
#Güvenlik Uyarıları
#Gündem
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