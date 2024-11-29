Bakan Yılmaz Tunç’tan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Soruşturma sürüyor

29 Kasım 2024 16:28 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:29

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin soruşturmasının devam ettiğini belirtti. Adalet Bakanı Tunç, yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in sadece Gazze’de katliam yapmadığını ve tüm insanlık için ciddi sorun olduğunun altını çizdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, işgalci İsrail tarafından hedef alınarak şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi​ ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya X hesabından açıklama yapan Yılmaz Tunç, Nablus’ta barışçıl gösteri sırasında kasıtlı şekilde hedef alınarak şehit edilmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

''TÜM DELİLLER İLETİLECEK''

BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin​ Soruşturma Komisyonunun da şehit Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını aktaran Tunç, şunları dile getirdi:

"Komisyon yetkilileri elde ettikleri bilgileri, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulmak üzere hazırlayacakları ayrıntılı resmi raporlarına yansıtacaktır. Komisyon, tüm delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne iletecek ve mahkemenin dikkatine sunacaktır.

İSRAİL'E TEPKİ

Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar, sadece Filistinlilerin değil tüm insanlığın sorunudur. Soykırımcı İsrail’e destek verenler, binlerce masum insanın hayatını kaybetmesini görmezden gelenler, yaşanan insanlık suçlarına ortaktır."

İsrailli yetkililerin işledikleri suçların cezasını uluslararası hukuk önünde çekeceğinden bahseden Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinlilerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.