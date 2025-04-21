Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Yumaklı duyurdu! Türkiye gıdada küresel stok merkezi olabilir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Programı'nın Türkiye'ye bölgesel ve küresel gıda stokları için bir "stratejik stok merkezi" olarak konumlandırma talebinin olduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Yumaklı duyurdu! Türkiye gıdada küresel stok merkezi olabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 16:35

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IV. Tarım Orman Şurası kapsamında İstanbul’da düzenlenen 'Tarım Diplomasisi Atölyesi'nin "Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi" Özel Oturumu’na katıldı. Bakan Yumaklı, Türkiye olarak tarım diplomasisini stratejik bir dış politika aracı olarak gördüklerinin altını çizerek, "Çünkü ülkemizin coğrafi konumu, agro ekonomik çeşitliliğimiz ve çok taraflı platformlardaki Türkiye'nin rolü, bize bu anlamda önemli sorumluluklar yüklemiş durumda. Uluslararası kuruluşlarla çok ciddi iş birliğimiz var. Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki rolü tarım diplomasisi alanında da yoğun bir şekilde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı duyurdu! Türkiye gıdada küresel stok merkezi olabilir

"TÜRKİYE TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA 1'İNCİ, DÜNYADA İSE İLK 10 ÜLKE ARASINDA"

Tahıl Koridoru projesinin çok taraflı bir tarım diplomasisi örneği olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, "Proje, özellikle Afrika'da açlık riski altındaki milyonlarca kişinin yaşamsal öneme sahip o belirsizliğini ortadan kaldıran çok önemli bir girişim oldu. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Henüz 2024 rakamları açıklanmadı. Ancak 2023 rakamları itibarıyla 8'inci sırada yer alıyor. Bir de bunun üzerine yaklaşık 32,6 milyar dolarlık bir ihracatı da koyarsak üzerine, doğrudan tarım diplomasisini fiili olarak uygulandığını ve hayata geçtiğini söylemek isterim" açıklamalarında bulundu.

Bakan Yumaklı duyurdu! Türkiye gıdada küresel stok merkezi olabilir

"ÜLKEMİZİN STRATEJİK STOK MERKEZİ OLARAK KONUMLANMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: "Tahıl Koridoru tüm dünyanın kabul ettiği ve birçok uluslararası platformda dile getirilen tarım diplomasisi başarısıdır. Geçen yılın verilerine göre dünyada 730 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. Eğer Tahıl Koridoru hayata geçmemiş olsaydı, belki bu rakamın çok daha üzerinde rakamları konuşuyor olacaktık. Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bize Türkiye'yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi. Bizde Dış İşleri Bakanlığımız ile Türkiye'nin stratejik stok merkezi olma konusunu istişare ettik. Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle inşallah ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz."

Tarım diplomasisini etkili bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin tarım diplomasisi konusunda iletişimde olduğu ve bağlantı kurduğu tüm ülkelerle çok yakın, samimi bir kardeşlik hukukunun oluştuğunu görüyoruz. Tarımsal üretimi etkileyen her şey, doğal olarak bizim tarımsal dış ticaretimizi çok yakından etkiliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çiftçiye destek ödemesi müjdesi! Bakan Yumaklı "Hemen" diyerek duyurdu
Gıda krizi kapıda mı? Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.