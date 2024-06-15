Bakan Yumaklı'dan 2024 orman yangınları açıklaması! İHA'larla büyük başarı yakalandı

15 Haziran 2024 12:32 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 12:43

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

BAKAN YUMAKLI'DAN 2024 ORMAN YANGINLARI AÇIKLAMASI!

Bakan Yumaklı, 2024 yılında yaşanan orman yangınlarına nasıl müdahale ettiklerini tek tek açıkladı.

Kullanılan araçları da açıklayan Bakan Yumak, İHA'larla dikkat çekti.

"2024 yılının başından bugüne kadar 881 orman yangını, 670 ziraat yangını olmak üzere toplam 1551 yangına müdahale ettik. Öte yandan yangınları 14 İHA, 26 uçak, 105 helikopter ve 5 bin 172 kara araçlarıyla söndürüyoruz. İHA’larımızın yanında 184’ü akıllı olmak üzere 776 kulemizle ormanlarımızı 7 gün 24 saat izliyoruz. Sadece 1 Haziran ve 14 Haziran arasında 263’ü orman olmak üzere yaklaşık 590 yangına müdahale ettik. Haziran ayında günde ortalama 19 orman yangını çıktı. Yalnızca dün 28 orman yangınıyla mücadele ettik."