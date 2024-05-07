Bakan Yumaklı duyurdu: Kurbanlık fiyatlarında rahatlatan açıklama

07 May 2024 12:16 - Güncelleme : 07 May 2024 12:24

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Yumaklı, kurban fiyatları hakkında açıklama yaptı. Hayvan sayısının yeterli olduğunu söyleyen Yumaklı, alınan önlemlere dikkat çekti.

"HAYVAN SAYIMIZ YETERLİ"

Yuymaklı, (Yaklaşan kurban bayramı) "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki speklükatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı, ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

"HERKES SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRECEK"

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin mecliste olduğunu belirten Yumaklı, "Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bizim Bakanlığımız iş birliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, belediyeler, kurumlar daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek" diye konuştu.