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 | Onur Kaya

Gıda krizi kapıda mı? Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çok sayıda ili vuran zirai don felaketiyle ilgili konuştu. Tarihin en büyük don olaylarından biri olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, 16 ürün için çiftçilere destek verileceğini, gıda arzında herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

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Gıda krizi kapıda mı? Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 14:27

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun’da zirai dondan etkilenen fındık bahçesini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, tarihin en büyük don olaylarından birinin yaşandığını açıkladı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yumaklı, kayıtlı çiftçilerin hasarı oranında geri ödeme alacağını duyurdu.

Gıda krizi kapıda mı? Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması

"GIDA ARZINDA SORUN YOK"

Zirai dondan sadece meyve türlerinin etkilendiğini ve hububat, bakliyat gibi ürünlerin zarar görmediğini dile getiren Yumaklı, "Stratejik ürünler olarak tabir ettiğimiz buğday, arpa gibi hububat, sebze, ayçiçeği, kanola gibi yağlı tohumlar etkilenmedi. Bizim ülkemizde gıda arz güvenliği oluşturacak bir durumumuz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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16 ÜRÜN İÇİN DESTEK VERİLECEK

Bakan Yumaklı; armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, limon, üzüm ve fıstık gibi 16 çeşit ürün için destek verileceğini açıkladı.

ÜRETİCİNİN ZARARI KARŞILANACAK

Yumaklı, TARSİM sigortası kapsamında olanların tespitleri tamamlandığında zararlarının nispeti oranında karşılanacağını söyleyen Bakan Yumaklı, "Bütün üreticilerimizi TARSİM sigortası yapmaya davet ediyorum." dedi.

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