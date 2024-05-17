Bakanı Tunç: Tahliyeler bugün gerçekleşecek

17 May 2024 11:51 - Güncelleme : 17 May 2024 12:02

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İşte Bakan Tunç'un açıklamalarından satırbaşları;

28 Şubat sanıkları yaşları ilerlemişti. Hastalık, sakatlık, kocama halleri nedeniyle Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesinde af yetkisi kullanılmış oldu ve bugün tahliyeler gerçekleşecektir.

KOBANİ DAVASI KARARLARI

Tahliye olacaklar var, beraat edenler var. Suriye'deki iç karışıklıklar bahane edilerek sokak şiddet hareketleri başlatılmıştı. 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği okulların evlerin taşlandığı bir ortam 6-8 Ekim olaylarını hatırlıyoruz 2014 yılında gerçekleşti.

12 sanık hakkında beraat kararı verildi. Bu tür şiddet olaylarının bir daha meydana gelmemesi için birlik beraberliğimizi korumamız en önemli şey. Kararın istinaf ve temyiz süreçleri var."