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Bakanlığın şişman denetimi esprisi Avrupa'yı karıştırdı! Türk profesörün yazdıklarını gerçek sandılar

Vücut Kitle Endeksi uygulamasını ti'ye almak için esprili bir tweet atan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar, ortalığı karıştırdı. Sayar'ın gerçek olmayan kilo denetimini ciddiye alan dünya basını, olayı haberleştirip Türkiye'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Onlarca basın kuruluşu, tek bir espriye bakarak "Türkiye şişmanlara savaş açtı" diye manşet attı. Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

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Bakanlığın şişman denetimi esprisi Avrupa'yı karıştırdı! Türk profesörün yazdıklarını gerçek sandılar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 17:07

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni Vücut Kitle Endeksi uygulaması, sosyal medyada tartışmalara yol açarken bazı kullanıcılar da şaka yaptıkları birçok paylaşımla uygulamayı yorumladı. O isimlerden biri de Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar oldu.

Bakanlığın şişman denetimi esprisi Avrupa'yı karıştırdı! Türk profesörün yazdıklarını gerçek sandılar

Sayar, uygulamayla karşılaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak durumu anlattı. Yaptığı paylaşımda "Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın şişman denetimi esprisi Avrupa'yı karıştırdı! Türk profesörün yazdıklarını gerçek sandılar

YABANCI BASIN GERÇEK SANDI

Yaptığı paylaşımın ardından Alman haber sitesinde Sayar'ın paylaşımı haber konusu oldu. "Ay öleceğim, şişmanlığım Alman basınında. 'Örneğin Gökben Hızlı Sayar isimli bir kadın kilo kontrolüne tabi tutulmuş. X'e bildirdiğine göre kendisini bir nebze yargılanmış hissetmiş , ancak daha sonra gitmesine izin verilmiş.' yazıyor ciddi" dedi.

İngiliz basını Daily Mail, Yunan basını Teleferi gibi kuruluşlar "Türkiye şişmanlara savaş açtı: Sokakta zorla kilo ölçümü yapıyorlar" diye başlıklarla haberler yayımladı.

Bakanlığın şişman denetimi esprisi Avrupa'yı karıştırdı! Türk profesörün yazdıklarını gerçek sandılar

Alman RTL kanalı bile Sayar'dan röportaj talebinde bulundu. "Diplomatik kriz çıkardık iyi mi. Etkin şişmanlıktan faydalanıp iltica istesem ona da inanırlar şimdi. Almanya, bak işine kardeşim, devletimiz sever de tartar da bizi, karışma." dedi.

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