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Bakanlık 81 ile acil kodlu yazı gönderdi! Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 il müdürlüklerine acele kodlu yazı gönderdi. Şap hastalığında artış görüldüğü gerekçesiyle, tüm hayvan pazarlarının kapatılması istendi.

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Bakanlık 81 ile acil kodlu yazı gönderdi! Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 13:15

Genel Müdürlüğün il müdürlüklerine gönderdiği Genel Müdür Ersin Diler imzalı "acele" kodlu yazıda, Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiği ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı mihraklarında bir artış gözlemlendiği belirtildi.

Bakanlık 81 ile acil kodlu yazı gönderdi! Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

KARANTİNA TEDBİRLERİ ALINDI

Tespit edilen şap hastalığı mihraklarında karantina tedbirleri alındığı, hasta hayvanlardan numuneler toplandığı, hayvan hareketleri kısıtlandığı, farkındalığı artırmak üzere eğitim ve saha tatbikatları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bakanlık 81 ile acil kodlu yazı gönderdi! Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı


"Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir. Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir.

Bakanlık 81 ile acil kodlu yazı gönderdi! Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim."

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Sıkça Sorulan Sorular

Şap hastalığı insana ne yapar?
Şap hastalığı, insanlara nadiren bulaşır ve bulaştığı durumlarda belirtiler hayvanlardakinden farklılık gösterir. Yüksek ateş, ağız, dil ve ayaklarda yaralar, salya artışı ve topallama gibi belirtiler insanlarda tipik olarak görülmez. İnsanlarda şap hastalığı genellikle hafif grip benzeri semptomlarla seyreder.
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