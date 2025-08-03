Bakanlık açıkladı! Çevreyi kirletenlere 2.6 milyar TL ceza

İstanbul
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen 32 bin 676 denetimde çevreyi kirleten 3 bin 167 tesise ve 56 deniz aracına 2 milyar 657 milyon 863 bin TL ceza uyguladı.
Konuyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"Yeşil bir çevre ve masmavi denizler için seferberlik ruhuyla çalışıyor; denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.
Bu kapsamda 2025 yılının ilk 6 ayında;
32 bin 676 çevre denetimi gerçekleştirdik.
2 milyar 657 milyon TL ceza uyguladık.
233 işletmenin faaliyetlerini durdurduk."