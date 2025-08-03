Bakanlık açıkladı! Çevreyi kirletenlere 2.6 milyar TL ceza

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen 32 bin 676 denetimde çevreyi kirleten 3 bin 167 tesise ve 56 deniz aracına 2 milyar 657 milyon 863 bin TL ceza uyguladı.

Konuyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Yeşil bir çevre ve masmavi denizler için seferberlik ruhuyla çalışıyor; denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Bu kapsamda 2025 yılının ilk 6 ayında;

32 bin 676 çevre denetimi gerçekleştirdik.

2 milyar 657 milyon TL ceza uyguladık.

233 işletmenin faaliyetlerini durdurduk."

https://x.com/csbgovtr/status/1951905351474762228