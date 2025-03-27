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 | Onur Kaya

Bakanlık bayram tedbirlerini açıkladı: Trafikte bazı araçlara kısıtlama getirildi

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla trafikte alınan önlemleri açıkladı. Bu kapsamda, bayram yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlarda kamyon, çekici ve tankerlerin seyrine kısıtlama getirildi. Gıda, ilaç ve akaryakıt taşıyan araçların ise zorunlu durumlarda belirlenen güzergahlardan ilerleyebileceği belirtildi.

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Bakanlık bayram tedbirlerini açıkladı: Trafikte bazı araçlara kısıtlama getirildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 14:47

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındı" denildi.

Açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim ­öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergâhlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar geçerli olacak tedbirler şu şekilde:

  • Ankara ili istikametine;Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar,Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar,D­100 karayolu İstanbul İlinden Bolu İli Gerede İlçesine kadar,D­750 karayolu Bolu İli Gerede İlçesinden Ankara iline kadar,
  • İzmir ili istikametine;O5 (Gebze­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D­300 karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,
  • Antalya ili istikametine;D­650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren,D­300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.

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#trafik
#tatil
#güvenlik
#içişleri bakanlığı
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#Trafiğe Kısıtlama
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#Gündem
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