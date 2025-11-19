Bakanlık duyurdu! Büyük Marmara depremi tatbikatı iptal edildi

İçişleri Bakanlığı, AFAD tarafından 14 Şubat 2025 tarihinde duyurulan büyük Marmara depremi tatbikatının, sabah saatlerinde yapılan açıklama ile iptal edildiği duyuruldu.

Yaklaşık 9 aydır planlama ve hazırlıkları yapılan, 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek İstanbul Adalar merkezli muhtemel 7 şiddetindeki deprem senaryosunu içeren Marmara Deprem Afeti Tatbikatı, bugün yapılan açıklama ile iptal edildi. İstanbul dışında Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi şehirlerin etkilenecek ilçelerinin de dahil olduğu geniş katılımlı deprem tatbikatının, bütün detayları ile planlamaları yapıldı.

Çok sayıda toplantı yapılan deprem tatbikatının resmi olarak bütün birimlere tebligatı da 22 Nisan 2025 günü gerçekleştirilmişti. Tatbikatın iptal sebebi ile ilgili İçişleri Bakanlığınca henüz bir açıklama yapılmadı.



