Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

04 May 2024 10:34 - Güncelleme : 04 May 2024 10:41

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

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