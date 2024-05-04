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04 May 2024 10:34 - Güncelleme : 04 May 2024 10:41

Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, saat 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak Bauısc Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 6 saatliğine askıya alındığını açıkladı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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