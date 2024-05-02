Bakanlık logolarıyla yapılan dolandırıcılığa karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uyardı

02 May 2024 13:16 - Güncelleme : 02 May 2024 13:20

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların yalnızca resmi kurum ve kuruluşların internet sayfalarından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiği bilgisi verildi.

Sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın isim ve logoları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yapılan paylaşımların, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimi olduğuna dikkat çekildi.

"DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİNE İTİBAR ETMEYİN"

DMM, vatandaşlara "Bu ve benzeri internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız" derken, dijital mecralarda 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine de itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın isim ve logoları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yapılan paylaşımlar, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir. Bu ve benzeri internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz. Resmi kurum ve kuruluşların internet sayfalarından yapılan açıklamaları takip ediniz."