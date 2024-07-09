Bakanlık "Onlar Ermiş Muradına" masal kitabı için açıklama yaptı! Kızıyla evlenen baba konusu tepki çekti

09 Temmuz 2024 19:11 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya ve internet sitelerinde 'Onlar Ermiş Muradına' isimli masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, cezai yaptırım uygulanmasının kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmadığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından sosyal medya ve internet sitelerinde 'Onlar Ermiş Muradına' isimli masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizde yayımlanmış eserlerde suç teşkil eden hususların belirlenmesi ve bunlara karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulanması kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda değildir. Bakanlığımız tarafından verilen Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) mecburi bir uygulama değildir ve bu uygulamanın amacı eser numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilmesi ve materyalin kimliğinin tanımlanmasıdır. Bandrol işlemlerinin amacı ise eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmektir. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından doğrudan ya da bu birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen ISBN tahsisi ve bandrol tahsisi eserin yayımı öncesinde gerçekleştirilen ve eserin içeriğiyle hiçbir ilgisi olmayan işlemlerdir. Bu çerçevede de kesinlikle içeriğin onaylandığı anlamına gelmezler. Basılmış eserler yoluyla işlenen suçlar 5187 Sayılı Basın Kanunu'na bağlı olarak takip edilir. El koyma, dağıtım ve satış yasağı koyma işlemi ancak Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve kovuşturmaya binaen ilgili mahkemelerin kararıyla yapılabilir. Özetle, yasaklama ve el koyma kararları yargı mercilerince verilmekte olup, kitapların yayımı öncesinde ve sonrasında içerik olarak denetlenmesi, yasaklama, el koyma veya toplatılması kararlarının alınmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkisi bulunmamaktadır" denildi.